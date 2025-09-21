Hasa subito decisivo in Serie B: primo assist per la Carrarese all'esordio a Catanzaro

Inizia nel migliore dei modi l’avventura in Serie B di Luis Hasa, talento di proprietà del Napoli in prestito alla Carrarese. Sabato scorso il giovane centrocampista ha fatto il suo esordio ufficiale sul campo del Catanzaro, contribuendo in maniera determinante all’1-1 finale.

Al minuto 64, infatti, Hasa ha confezionato un assist perfetto dalla trequarti, un lancio millimetrico che ha messo Illanes a tu per tu con il portiere, favorendo il gol del pareggio. Una prima apparizione che non poteva passare inosservata e che testimonia subito la qualità e la visione di gioco del classe 2004.