Hasa subito decisivo in Serie B: primo assist per la Carrarese all'esordio a Catanzaro
TuttoNapoli.net
Inizia nel migliore dei modi l’avventura in Serie B di Luis Hasa, talento di proprietà del Napoli in prestito alla Carrarese. Sabato scorso il giovane centrocampista ha fatto il suo esordio ufficiale sul campo del Catanzaro, contribuendo in maniera determinante all’1-1 finale.
Al minuto 64, infatti, Hasa ha confezionato un assist perfetto dalla trequarti, un lancio millimetrico che ha messo Illanes a tu per tu con il portiere, favorendo il gol del pareggio. Una prima apparizione che non poteva passare inosservata e che testimonia subito la qualità e la visione di gioco del classe 2004.
Pubblicità
Notizie
Copertina McTominay: “Scudetto? Ho ancora la pelle d’oca, sogno di rivincerlo! Sul Man City..." di Francesco Carbone
Le più lette
Prossima partita
22 set 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Napoli
|Pisa
In primo piano
Arturo MinerviniDa 0 a 10: i pagliacci a lezione da KDB, il pugno in faccia da ko, la clamorosa occasione per Conte e l'eroico Politano
Fabio TarantinoDi Lorenzo: "Mi assumo la responsabilità, dispiace aver complicato il ritorno in Champions"
Daniele RodiaRileggi liveManchester City-Napoli 2-0 (Haaland 56', Doku 65'): vince il City con due gioielli di Haaland e Doku
Redazione Tutto Napoli.netRileggi liveConte in conferenza: "Massima umiltà, siamo alunni che sfidano i maestri! Meret? Recuperato. Su KDB, McT e Hojlund..."
Francesco CarboneBeukema: “Sto bene, pronto per Manchester! Che emozione il gol a Firenze. Sulla Champions…”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: lo scandalo del baby pensionato, la squallida campagna anti-Lucca, la storica frase di Conte e l'oggetto misterioso nella tasca di Buongiorno
Redazione Tutto Napoli.netRileggi liveFiorentina-Napoli 1-3 (De Bruyne 6', Hojlund 14', Beukema 50', Ranieri 79'): passa il Napoli al Franchi!
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com