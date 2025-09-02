Hojlund nella top10 delle punte più pagate nella storia della Serie A: la classifica

vedi letture

Il Napoli ha ufficializzato nell'ultimo giorno di calciomercato l'acquisto di Rasmus Hojlund dal Manchester United: gli azzurri sono corsi ai ripari dopo il grave infortunio di Romelu Lukaku e hanno fatto un investimento importante sull'attaccante danese. Il classe 2003 costerà 6 milioni di euro per il prestito oneroso e 44 milioni per l'obbligo di riscatto, per una cifra complessiva di 50 milioni di euro. Come riportato da Transfermarkt, Hojlund al Napoli diventa il settimo centravanti più pagato nella storia della Serie A.

Di seguito la classifica:

1 - Cristiano Ronaldo alla Juventus nel 2018/19 per 117 milioni di euro

2 - Gonzalo Higuain alla Juventus nel 2016/17 per 90 milioni di euro

3 - Dusan Vlahovic alla Juventus nel 2021/22 per 83,5 milioni di euro

4 - Victor Osimhen al Napoli nel 2020/21 per 78,9 milioni di euro

5 - Romelu Lukaku all'Inter nel 2019/20 per 74 milioni di euro

6 - Hernan Crespo alla Lazio nel 2000/01 per 56,8 milioni di euro

7 - Rasmus Hojlund al Napoli nel 2025/26 per 50 milioni di euro

8 - Cristian Vieri all'Inter nel 1999/2000 per 46,5 milioni di euro

9 - Patrick Schick alla Roma nel 2018/19 per 42 milioni di euro

10 - Tammy Abraham alla Roma nel 2021/22 per 41 milioni di euro