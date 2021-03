Hysaj perde contro l'Inghilterra: l'albanese viene ammonito nelle ripresa

A Tirana l'Inghilterra batte 2-0 l'Albania di Edoardo Reja, nella sfida valevole per il gruppo A di qualificazione alla Coppa del Mondo in Qatar 2022. Gli inglesi passano in vantaggio al 39' con un colpo di testa di Harry Kane e raddoppiano al 63' con Mount, servito da uno splendido assist dello stesso attaccante del Tottenham. In campo per l'intero match il difensore azzurro Elseid Hysaj, ammonito al 74'.