I 6 club inglesi contro la Superlega: richiesta ufficiale a Florentino Perez per scioglierla

Real Madrid, Juventus e Barcellona rischiano sanzioni per la questione Superlega, mentre tutti gli altri club invischiati, essendo usciti subito dopo le polemiche e le minacce della UEFA, saranno graziati. Intanto i sei club inglesi che erano coinvolti, ossia Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham e Liverpool, lunedì prossimo invieranno una richiesta ufficiale al presidente del Real Madrid Florentino Perez per sciogliere ufficialmente la Superlega. E, se dovesse rifiutarsi, valuteranno di procedere con un'azione legale. Le altre società che facevano parte del progetto, tra cui Inter e Milan, non si sono invece espressi al riguardo. A riportarlo è ESPN.