CdS - Gattuso-ADL, sempre gelo: il patron non ha risposto al tecnico per un motivo

Le ultime parole di Gattuso non sono piaciute a De Laurentiis. Il presidente del Napoli non ha commentato, scrive il Corriere dello Sport, per un semplice motivo. Il calendario è troppo fitto di impegni per prendere delle decisioni immediate e rompere lo status quo. Dunque si andrà avanti con l'allenatore fino a fine stagione, salvo nuovi ko poco graditi. In tal senso, saranno fondamentali le prossime partite, a cominciare da quella di domani in Coppa Italia contro l'Atalanta.