CdS - Ingaggio da 750mila euro per Juan Jesus: in linea con la nuova politica

Operazione chiusa per il Napoli, con Juan Jesus alle visite mediche prima della firma. A parlare dell'affare è la versione digitale del Corriere dello Sport: "Dovrebbe firmare un contratto annuale per una cifra che si aggira intorno ai 750mila euro, perfettamente in linea con la politica del Napoli attuale, improntata al contenimento dei costi. Resta in corsa per la difesa, soprattutto nel caso vada via Manolas, il tedesco Mustafi."