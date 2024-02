CdS - Rottura totale con Zielinski: out dalla lista Champions! E non è il solo

Entro stasera il Napoli dovrà consegnare la lista per la Serie A e la Champions League e da quella europea sarà escluso Piotr Zielinski.

A riferirlo è il Corriere dello Sport, che parla di rottura totale con il centrocampista polacco. Col Barcellona non potrà giocare lui, al pari di Dendoncker, altro escluso nelle anticipazioni del quotidiano. Presente Traoré, out da tutto Demme. Ecco quanto si legge su Corrieredellosport.it:

"Tra il Napoli è Piotr Zielinski è finita e nel peggiore dei modi, come nessuno avrebbe immaginato, come non avrebbe voluto il polacco, come ha deciso De Laurentiis. Il centrocampista, otto anni con la maglia del Napoli, in scadenza a giugno prossimo, è fuori dalla lista Champions. Resta in quella del campionato ma, curiosamente, domenica difficilmente giocherà con il Verona, avendo avvertito in mattinata il solito affaticamento muscolare. Fuori dalla lista Champions anche il neo acquisto Dendoncker, che a questo punto dovrà essere utilizzato solo in campionato. E’ finita anche con Demme: né Champions, né campionato".