Cds: "Sapete cosa faceva Giuntoli quando è nato Kvaratskhelia?"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Vestiva la maglia del Savona, in Serie D, Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, quando nasceva in Georgia Khvicha Kvaratskhelia. Era il 2001. Ventinove anni di differenza per i due che oggi festeggiano insieme il compleanno. Ci ha già pensato il Napoli, per cominciare, con un doppio post sui social. Ventidue anni il talento azzurro, cinquantuno il dirigente. Lo scrive il Corriere dello Sport.