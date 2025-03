Prima pagina CdS sulla panchina della Juve: "Mancini o Tudor"

"Siamo vivi". Titolo breve ma deciso quello della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Il rifermento è all'Italia, impegnata ieri sera contro la Germania nell'andata dei quarti di finale di Nations League. Avanti con Tonali, gli azzurri poi prendono 2 gol di testa. Match governato dalla squadra di Spalletti, fermata da grandi parate di Baumann e punita dalle reti di Keindienst e Goretzka. Domenica sera il ritorno, il ct azzurro: "Il divario non c'è".

Si parla indirettamente di Nazionale anche con un altro titolo, visto che riguarda l'ex ct. Eccolo di seguito: "Juve, Mancio o Tudor". Il tecnico campione d'Europa con gli azzurri nel 2021 è il favorito se salta Motta: parola a Elkann. Mancini ha già dato la disponibilità, mentre la proprietà ha delle riserve: 12 milioni da accantonare in caso di esonero di Thiago. Più semplice la strada che porta al croato, reduce dagli ultimi mesi della scorsa stagione vissuti sulla panchina della Lazio.

Si parla anche della Roma, con questo titolo: "Dybala shock: stagione finita". Guaio in casa Roma: Paulo si opera, torna in estate. Dopo 72 ore di consulti la decisione più sofferta: forse già lunedì l'intervento per ricostruire il tendine. Ranieri ora punta dritto su Soulé per sostituire la Joya.