Prima pagina Corriere della Sera: "L'Inter batte l'Empoli e insegue il Napoli"

vedi letture

La squadra di Inzaghi ha liquidato la pratica Empoli grazie alle reti nella ripresa di Lautaro Martinez, Dumfries e Thuram

"L'Inter batte l'Empoli e insegue il Napoli" scrive il Corriere della Sera in prima pagina quest'oggi. Prosegue il duello Scudetto tra i nerazzurri di Simone Inzaghi e gli azzurri di Antonio Conte. Vittoria per 3-1 ieri sera nel posticipo per l'Inter a San Siro contro l'Empoli

La squadra di Inzaghi ha liquidato la pratica Empoli grazie alle reti nella ripresa di Lautaro Martinez, Dumfries e Thuram (di Sebastiano Esposito il gol del momentaneo 2-1) e si sono riportati a -3, con una partita in meno, rispetto al Napoli di Conte.