Prima pagina Corriere dello Sport: "Arna letale. Che disastro al Var. Il Napoli nei guai"

"Arna letale". Così titola oggi in prima pagina il Corriere dello Sport. L'Inter ha battuto la Lazio 2-0, conquistando così la semifinale di Coppa Italia dove affronterà il Milan in un doppio derby. C'è però un errore di arbitro e Var sul gran gol dell'1-0 a firma di Arnautovic: sul tiro: De Vrij era in fuorigioco e davanti a Mandas.

Si parla sempre di Coppa Italia, in un altro titolo della prima pagina: "Vlahovic-Kolo Muani: la notte dell'esame". Thiago Motta prova il tandem per la prima volta dall'inizio, nel match tra Juventus ed Empoli che chiude i quarti di finale.