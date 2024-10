Prima pagina Corriere dello Sport: "Conta alla Juve, chi vince aggancia il Napoli"

"Conta alla Juve" si legge sulla prima pagina odierna del Corriere dello Sport, in riferimento al match tra Juventus e Lazio che porterà l'eventuale squadra vincente ad agganciare in classifica il Napoli di Conte. Alle 20:45 il fischio d'inizio della sfida tra i bianconeri e gli uomini di Tudor. Motta dovrà rinunciare per l'occasione a cinque big.