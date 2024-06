Prima pagina Corriere dello Sport: “Conte Day”

“Conte Day”. Titola così in un box a lato l’edizione odierna del Corriere dello Sport: "Il Napoli presenta il nuovo allenatore a Palazzo Reale. La città si ferma per l'evento che sarà seguito in tutto il mondo. Ieri DeLa ha incontrato l'agente di Di Lorenzo. Blindato Folorunsho". Al centro spazio all'Italia: "Torment One. La folle notte di Spalletti dopo l'estasi per l'approdo agli ottavi". In taglio basso il mercato di Roma, Inter e Milan.