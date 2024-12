Prima pagina Corriere dello Sport: "Conte per la vetta. Kvara, il sì è vicino"

"Thiago in rosso. Nono pari in 15 partite: 9 punti meno di Allegri. Motta espulso, si salva al 92': da 0-2 a 2-2 con il Bologna": così il Corriere dello Sport in prima pagina oggi in edicola sulla Juventus. Poi ancora: "Mai così tante X nella storia della Juve. Ndoye domina: un palo e il gol dell'1-0. Pobega raddoppia. Koopeiners riapre il match. Mbangula evita il primo ko. Solo due vittorie nelle ultime sette gare". Su Fonseca: "Milan, Fonseca rischia la squalifica. Inchiesta Figc: il tecnico sarà deferito per le accuse all'arbitro".

Sulla Roma: "La Roma si sveglia e fa pace con i tifosi. Ritrova il successo dopo trentasette giorni. Apre Saelemaekers. Pari di Krstovic. Poi i gol di Mancini, Pisilli e Konè. Sul Napoli: "Conte per la Vetta, Kvara, il sì è vicino. Tornano Lukaku e i big dopo il flop in Coppa Italia. Kvicha: rinnovo pronto. Raspadori parte. Piace Danilo. Baroni ritrova Dia e Tavares".