Corriere dello Sport: "Hermoso, sprint tra Inter e Napoli"

Prima pagina Corriere dello Sport

"Motta di vita", questo il titolo d'apertura del Corriere dello Sport dedicato alla Juventus che già stasera accoglierà il nuovo allenatore. "Thiago sarà a Torino stasera, previsto un vertice con Giuntoli", si legge. Martedì arriverà Thuram, poi si tenterà l'affondo per Teun Koopmeiners, centrocampista dell'Atalanta da tempo nel mirino dei bianconeri: "L'offerta per l'olandese va ritoccata". Novità anche per quanto riguarda la difesa, il nuovo obiettivo è "Yan Couto del Manchester City". Spazio anche alle altre trattative di mercato in uscita, con Daniele De Rossi e la Roma che insistono per arrivare a Federico Chiesa, l'esterno d'attacco molto probabilmente lascerà i bianconeri nell'attuale finestra di mercato. "Hermoso, sprint tra Inter e Napoli", il box in taglio basso sul difensore.

Si parla anche di Europei, la Turchia di Vincenzo Montella è stata eliminata dall'Olanda: la nazionale di Koeman ha ribaltato tutto nel secondo tempo grazie al gol di De Vrij (di testa grazie al cross di Depay) e all'autorete di Muldur. "Turchia in vantaggio, nella ripresa l'Olanda vince 2-1. Parate straordinarie di Verbruggen. Bellingham batte la Svizzera ai rigori". Polemiche invece per quanto riguarda Taylor dopo l'errore durante la sfida tra Germania e Spagna (il fischietto inglese non ha concesso un calcio di rigore dopo il fallo in area di Cucurella, ndr): "Si è nascosto negli spogliatoi, furia Germania", si legge sulla prima pagina del quotidiano.