Corriere dello Sport in taglio alto: "Frenata Napoli"

di Pierpaolo Matrone

Il Napoli non va oltre il pareggio in casa contro il Como. "Frenata Napoli", titola in prima pagina il Corriere dello Sport. Partita in salita per i k.o. di Gilmour e Spinazzola - si legge ancora - ma poi Milinkovic-Savic è super nel respingere un calcio di rigore di Morata. "Male Hojlund", si legge ancora.

"Lucio si avvicina". Questo invece il titolo in primo piano. Buona la prima per Luciano Spalletti che alla guida della sua Juventus ha superato 2-1 la Cremonese. Allo "Zini" decisivi i gol di Kostic e Cambiaso per i primi tre punti dell'ex ct dell'Italia sulla panchina bianconera.