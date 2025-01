Prima pagina Corriere dello Sport: "Napoli, l'all in di De Laurentiis"

"L'ombra dell'Inter": viene scelto quello appena citato come titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Lautaro risponde a Conte: 3-1 all'Empoli e -3 dal Napoli con una gara in meno.

Si parla anche della capolista, con il seguente titolo in taglio alto: "Napoli, l'all in di DeLa". Ore decisive per l'arrivo di Garnacho: incontro con il Manchester United. Ndoye prima alternativa.