Prima pagina Corriere dello Sport: "Nulla sarà più come prima! Napoli per il sorpasso"

"Nulla sarà più come prima. Napoli per il sorpasso, l'Atalanta agita Inzaghi". Non usa giri di parole il Corriere dello Sport, per titolare la prima pagina di oggi. Giornata cruciale per la lotta scudetto, con prima il Napoli che va a Venezia e poi lo scontro diretto tra Atalanta e Inter. Lukaku e compagni cercano il +2 alle 12.30, mentre Lookman stasera può agganciare Lautaro.

Spazio anche al Milan, con questo titolo: "Conceicao, fiuu!". I rossoneri vanno sotto, ma poi ribaltano il Como per 2-1. Da Cunha sblocca e si vede annullare il raddoppio, con furia nel post partita di Fabregas. Pulisic e Reijnders salvano il tecnico portoghese: ora è settimo a -5 dal quarto posto.