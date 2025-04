Prima pagina Corriere dello Sport spinge l'Inter in Champions: "Lautaro sei tutti noi"

"Lautaro sei tutti noi". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, soffermandosi sul quarto di finale di ritorno di Champions League in programma questa sera tra Inter e Bayern Monaco. I nerazzurri si giocheranno l'accesso alla semifinale del torneo, ripartendo soprattutto dall'1-2 maturato nell'andata giocata all'Allianz Arena. Un vantaggio importante per l'Inter, che vuole scrivere un altro pezzo di storia prendendosi la semifinale con il Barcellona. Per farlo, i nerazzurri dovranno difendere il risultato ottenuto in Baviera offrendo un'altra prestazione concreta e di qualità.

LAZIO - Spazio dedicato anche alla Lazio, che domani sera affronterà il Bodo/Glimt nel ritorno dei quarti di finale di Europa League. Dopo la sconfitta ottenuta in Norvegia, il tecnico Marco Baroni è pronto a cambiare le carte per recuperare il 2-0 dell'andata: pronta la mossa del doppio centravanti, con Castellanos e Dia a guidare l'attacco capitolino.

FIORENTINA - In prima pagina c'è anche spazio per la Fiorentina, che sempre domani sarà impegnata nei quarti di finale di ritorno di Conference League. I viola saranno di scena al Franchi, dove arriverà un Celje in cerca di una vittoria. La Fiorentina infatti si è imposta per 1-2 all'andata, ma Palladino è pronto ad affidarsi davanti al pubblico di Firenze: in avanti infatti si rivedranno Gudmundsson e Kean dal primo minuto.