Prima pagina Corriere dello Sport titola: "Napoli, quelli di Riyadh"

vedi letture

"Il rumore della Juve": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Spalletti in zona scudetto: la squadra lotta, rischia e sbanca Pisa, Lucio manda un messaggio a tutti. Vince 2-0 e sale al terzo posto, ma ha giocato due partite in più. Traversa di Moreo e palo di Tramoni: tutto negli ultimi 15 minuti. Autorete di Calabresi e gol di Yildiz (a quota 6).

Spazio anche alle altre big, tra cui il Milan con questo titolo: "Nkunku, ultima chiamata". Rossoneri, alle 12.30 arriva il Verona. Si parla anche dei freschi vincitori della Supercoppa Italiana: "Napoli, quelli di Riyadh". A Cremone (ore 15) comanda Neres.