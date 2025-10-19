Prima pagina

Corriere dello Sport: "Tre sul divano, l'Inter aggancia Napoli e Roma"

Oggi alle 08:30Notizie
di Pierpaolo Matrone

"Tre sul divano". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport. Il riferimento ovviamente è al "traffico" che c'è in vetta alla classifica. Nella serata di ieri l'Inter di Cristian Chivu ha superato 1-0 la Roma di Gian Piero Gasperini agganciando in vetta alla classifica proprio i giallorossi e anche il Napoli che nel frattempo è stato battuto, sempre per 1-0, a Torino dai granata di Marco Baroni.