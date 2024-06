Corsera: “Grana Spalletti: da Di Lorenzo a Chiesa, veleni di mercato in nazionale”

Il ct della Nazionale vuole che la squadra di concentri esclusivamente sull'Europeo di Germania, lasciando da parte gli altri discorsi.

TuttoNapoli.net

Le ultime recenti dichiarazioni di Giovanni Di Lorenzo, in rotta col Napoli e probabilmente prossimo all'addio, non lasciano tranquillo Luciano Spalletti. Così come le voci di mercato su Federico Chiesa e Riccardo Calafiori. Il ct della Nazionale vuole che la squadra di concentri esclusivamente sull'Europeo di Germania, lasciando da parte gli altri discorsi.

"Veleni di mercato in Nazionale: Spalletti non vuole distrazioni - scrive il Corriere della Sera nella sua prima pagina sportiva -. 'Di Lorenzo: «Voci sgradevoli». Chiesa, trattative serrate. Le ambizioni di Calafiori".