Prima pagina Corsera su Italia-Israele: "Spalletti non si fida di nessuno"

vedi letture

Il c.t. Spalletti alla vigilia: "A Udine mi sono trovato benissimo. Sono contento di disputare una partita in questo stadio, avrei preferito un altro clima"

"Spalletti non si fida di nessuno: 'Sarà complicato, come a Budapest'" scrive il Corriere della Sera in edicola quest'oggi. La Nazionale si prepara a scendere in campo quest'oggi in una Udine blinadta, con fischio d'inizio alle ore 20.45, per affrontare Israele nel match di Nations League.

Il c.t. Spalletti alla vigilia: "A Udine mi sono trovato benissimo. Sono contento di disputare una partita in questo stadio, anche se avrei preferito un altro tipo di clima".