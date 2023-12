I dati (che si ripetono) della sconfitta: così fa ancora più male

Nel match di sabato all'Olimpico, gli azzurri sono caduti, per l'ennesima volta in questa stagione, scivolando così al settimo posto in classifica

Nel match di sabato all'Olimpico, gli azzurri sono caduti, per l'ennesima volta in questa stagione, scivolando così al settimo posto in classifica e entrando in un tracollo senza fine. Il Napoli non perdeva contro la Roma dal novembre 2019, quando i giallorossi vinsero 2-1 con i gol di Zaniolo e Veretout (Milik per il Napoli). Da allora, i partenopei avevano registrato 5 vittorie e 2 pareggi, prima della sconfitta di sabato per 2-0.

Questa contro la Roma è stata la sesta sconfitta nelle prime 17 partite di campionato. Il Napoli ritrova così un trend negativo che non accadeva dalla stagione 2007/2008, l'annata della promozione in Serie A. Emerge inoltre una difficoltà enorme dei partenopei negli scontri diretti: su sette incroci contro le big, solo una vittoria (1-2 contro l'Atalanta), un pareggio (2-2 contro il Milan) e ben cinque sconfitte di cui tre in casa (Lazio, Fiorentina, Inter, Juventus, Roma). Mazzarri dal suo arrivo ha collezionato cinque sconfitte, tre vittorie e zero pareggi. Inoltre, i numeri di queste otto gare confermano un Napoli in crisi: la media dei gol subiti è di 1,9 per partita, le reti realizzate per partita ammontano a circa 1,1. Dati addirittura in calo rispetto a quelli registrati con Rudi Garcia.