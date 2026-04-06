Hojlund cerca riscatto: col Milan toccherà ancora a lui. Con una sola soluzione alternativa

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Sempre lui al centro dell’attacco: Rasmus Hojlund resta il punto fermo del Napoli in un momento delicato della stagione

Sempre lui al centro dell’attacco: Rasmus Hojlund resta il punto fermo del Napoli in un momento delicato della stagione. Dopo la delusione per il Mondiale sfumato, il danese vuole subito riscattarsi e trascinare gli azzurri nel finale.

Le alternative scarseggiano. Lucca, utilizzato come vice fino a gennaio, ha trovato poco spazio senza convincere. Lukaku, dopo il lampo contro il Verona, è sparito dai radar ed è ora in rotta con il club.

Resta quindi Giovane, arrivato a gennaio, come unica soluzione alternativa. Ma le chiavi dell’attacco restano saldamente nelle mani di Hojlund, chiamato agli straordinari.