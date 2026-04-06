Lautaro show in Inter-Roma, Tmw: sarà lui il successore di McTominay

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L’Inter sembra aver ritrovato brillantezza e continuità, mettendo un’ipoteca sulla corsa scudetto.

Basta un minuto a Lautaro Martinez per lasciare il segno e indirizzare la sfida contro la Roma. Al rientro dopo l’assenza, l’argentino ha colpito subito al primo pallone utile, sfruttando l’assist di Thuram, per poi firmare anche il raddoppio nella ripresa. “Bisognava avere l’atteggiamento giusto e personalità, la Roma è una squadra forte”, ha spiegato al termine del match. Una doppietta che lo rilancia anche nella classifica marcatori: 16 gol e 4 assist, con un margine importante sugli inseguitori.

Lautaro MVP della Serie A dopo McTominay

Intanto Lautaro si conferma protagonista assoluto della stagione, trascinando una squadra che appare sempre più lanciata verso il titolo. Per TMW sarà senza dubbio lui il successore di McTominay, diventando l'MVP di questa stagione.