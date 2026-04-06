Inter a valanga sulla Roma, Tmw: ipoteca sulla corsa-Scudetto! Ma il Napoli...

vedi letture

Festa grande a San Siro per l’Inter, che travolge la Roma con un netto 5-2 e manda un messaggio forte nella corsa Scudetto. La squadra di Cristian Chivu risponde sul campo alle pressioni e allunga momentaneamente su Milan e Napoli, che si sfideranno senza poter recuperare punti.

Ipoteca-Scudetto?

L’Inter sembra aver ritrovato brillantezza e continuità, mettendo un’ipoteca sulla corsa scudetto. In questo scenario, la sfida tra Napoli e Milan diventa decisiva per la lotta alle posizioni di vertice: un pareggio favorirebbe i nerazzurri, mentre una vittoria azzurra o rossonera riaprirebbe almeno in parte i giochi per le ultime sette giornate.