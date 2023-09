EA Sports, svelati i migliori giocatori: Osimhen in vetta batte Maignan e Lautaro

EA Sports ha rivelato la classifica dei migliori giocatori della Serie A

EA Sports ha rivelato la classifica dei migliori giocatori della Serie A. Un ulteriore sguardo alla serie completa di talenti e statistiche di EA Sports FC 24, ricca di star di livello mondiale. Osimhen è in vetta e per pochi punti ha superato Maignan e il collega di ruolo, Lautaro Martinez. Nelle prime posizioni c'è anche Kvaratskhelia. L’elenco dei miglior giocatori per valutazione comprende:

- Osimhen - 88

- Maignan - 87

- Martínez - 87

- Barella - 86

- Rafael Leão - 86

- Dybala - 86

- Kvaratskhelia - 86