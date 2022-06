Fatto Quotidiano su Zerbin: "Dalla D alla nazionale in 5 anni. Ora in ritiro con Spalletti"

Dalla Serie D all’esordio in nazionale in cinque anni. Sulla versione online de Il Fatto Quotidiano si parla della grande crescita di Alessio Zerbin

Dalla Serie D all’esordio in nazionale in cinque anni. Sulla versione online de Il Fatto Quotidiano si parla della grande crescita di Alessio Zerbin: E se la riflessione è che ciò altrove è la norma, che esordire a 23 anni in nazionale maggiore di sensazionale ha poco, bisogna considerare che siamo pur sempre in Italia. E in Italia uno come Alessio Zerbin va in C e in B “a farsi le ossa”, a 23 anni. Scovato da Giuntoli, direttore sportivo del Napoli pure lui passato per quella provincia calcistica fatta di oratorio e pochi lustrini, quando Alessio da Novara era un esterno che faceva divertire i tifosi del Gozzano, in Serie D.

Sulle prospettive del ragazzo: "Intanto Zerbin dopo l’esordio rientrerà alla base e partirà per il ritiro di Dimaro con il Napoli di Spalletti: poi si vedrà".