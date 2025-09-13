FC26 svela i migliori rating dei dribblatori: c'è anche un azzurro
EA Sports FC26 uscirà su tutte le piattaforme di gaming a fine settembre. Nel frattempo, sono già stati diffusi i ratings dei calciatori di Serie A e per quanto riguarda la skill del dribbling - c'è anche un giocatore del Napoli nella Top-10. Si tratta di David Neres, a cui il videogioco FC26 ha assegnato un punteggio di 86 nel dribbling.
Nella top-10 ci sono Lookman, Dybala, Zaccagni, Barella, Neres, Modric, Pulisic, Leao, Conceicao e Pedro.
Calciomercato Napoli: Conte ha confermato la svolta improvvisa di agosto
Prossima partita
13 set 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Fiorentina
|Napoli
