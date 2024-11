Prima pagina Gazzetta dello Sport apre con Barella: "Lo Spacca Napoli"

Il centrocampista è stato tenuto a riposo da Simone Inzaghi e si prepara per sfidare al meglio parte del suo passato

"Lo Spacca Napoli". Titola così in prima pagina La Gazzetta dello Sport, concentrandosi su Nicolò Barella in vista della super sfida di campionato prevista domenica sera tra Inter e Napoli a San Siro. Il centrocampista è stato tenuto a riposo da Simone Inzaghi e si prepara per sfidare al meglio parte del suo passato, dato che anche Antonio Conte l'ha reso grande.

EUROPA LEAGUE - Spazio dedicato anche alla Lazio, che si è confermata in vetta alla classifica di Europa League grazie alla quarta vittoria consecutiva. I biancocelesti hanno battuto 2-1 il Porto, portandosi a quota 12 in classifica. Discorso diverso per la Roma, fermata dall'Union Saint Gilloise sul punteggio di 1-1.