Prima pagina Gazzetta dello Sport: "ScappaNapoli! Conte fatica ma va a +5"

"Duello bestiale", è questo il titolo dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Il primo round parte da San Siro, l'obiettivo è rispondere al Napoli di Antonio Conte, doppio ex: "Derby d'Italia da vincere per non allontanarsi dalla vetta. Inzaghi pensa a Zielinski regista. Motta punta tutto su Vlahovic per la sfida a Thuram-Lautaro".

Nel frattempo gli azzurri si godono il momento: "ScappaNapoli", ribadisce il quotidiano. "Altro 1-0, Conte fatica ma va a +5. Ora gli esami: martedì ci sarà il Milan". Inoltre Mario Balotelli è a un passo dal Genoa, domani è prevista la firma sul contratto che legherà l'ex Monza e Brescia al Grifone.