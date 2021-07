Gazzetta - Green pass, apertura stadi: si va verso il 50% di tifosi

Per entrare allo stadio sarà necessario il green pass. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la conferma è arrivata in queste ore dalla cabina di regia che anticipa il Consiglio dei Ministri: per accedere ai grandi eventi all’aperto bisognerà mostrare la certificazione verde, così come per palestre e piscine.

In zona bianca - si legge sul portale della rosea - gli ingressi consentiti dovrebbero essere pari al 50% per gli impianti all'aperto e 25% per quelli al chiuso.