Prima pagina Gazzetta: "Inter, Taremi ko: a rischio l'inizio del campionato"

Oltre ai titoli principali dedicati agli ultimi successi (e casi) azzurri alle Olimpiadi, La Gazzetta dello Sport offre due box in prima pagina anche su Milan e Inter. Per i rossoneri il focus è sui giovani che si stanno mettendo in mostra in prima squadra, mentre in ottica nerazzurra si parla del primo stop di Mehdi Taremi, bloccato da un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra che lo mette in dubbio per Genoa-Inter, prima giornata di Serie A in programma il 17 agosto.

Milan - I piccoli diavoli alla conquista del Milan dei big

Inter - Taremi ko: a rischio l'inizio del campionato