Gazzetta - Meret rischia di non rivedere il campo per questa stagione

© foto di www.imagephotoagency.it

Quando rientrerà Alex Meret? L'edizione online de La Gazzetta dello Sport traccia uno scenario molto negativo per il Napoli e Luciano Spalletti: "Rischia di non rivedere più il campo per quest’anno, dopo la frattura della seconda vertebra lombare occorsa in allenamento dieci giorni fa. Il portiere purtroppo non è nuovo a questo tipo di infortuni".