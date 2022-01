Gazzetta - Rrahmani, Lobotka e Zielinski a rischio ammenda amministrativa

Il Napoli nonostante il provvedimento della Asl Napoli 2 decide di mandare in campo contro la Juventus i tre giocatori posti in quarantena: Zielinski, Rrahmani e Lobotka. I tre azzurri infatti erano stati fermati in quanto contatti stretti di positivi, ma ancora privi di terza dose di vaccino e con la seconda avvenuta da più di 120 giorni. Come riporta la Gazzetta dello Sport, i tre adesso rischiano un'ammenda amministrativa.