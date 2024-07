Prima pagina Il Mattino: "Il Napoli mette la freccia per il colpo Greenwood"

"Il Napoli mette la freccia per il colpo Greenwood" scrive Il Mattino in prima pagina quest'oggi. Spazio al mercato e alle mosse del Napoli che si è inserito nell'affare Mason Greenwood. Sull'inglese del Manchester United pesano due aspetti: la concorrenza, ci sono Lazio e Olympique Marsiglia, e le denunce passate da parte della sua ex fidanzata.

Intanto De Laurentiis ha spostato il quartier generale a Dimaro. Inaugurato il museo dedicato a Diego Armando Maradona: "Dalla camicia alla statua, Diego rivive ai Quartieri".