Prima pagina Il Mattino sulla corsa scudetto: "Napoli credici"

Il quotidiano Il Mattino oggi in edicola in prima pagina si è concentrato anche sul Napoli, che ha raccolto il secondo pareggio stagionale nel big match contro l'Inter. L'1-1 del Maradona non ha cambiato le gerarchie della lotta Scudetto, che è più aperta che mai ed infatti il quotidiano titola: "Napoli, credici!"

L'Inter gode sempre di un punto di vantaggio rispetto agli azzurri, che comunque potranno tentare il sorpasso anche nelle prossime settimane. Il primo test post-Inter sarà quello contro la Fiorentina, attesa domenica prossima al Maradona per la ventottesima giornata.