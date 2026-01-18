Prima pagina Il Roma: "Vittoria e infortuni. E' arrivato il momento di fare mercato"

"Vittoria e infortuni". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna de Il Roma, che in prima pagina dedica ampio spazio al successo del Napoli contro il Sassuolo. "Il Napoli torna al successo con il Sassuolo, ma si fanno male Rrahmani e Politano", si legge ancora.

All'interno delle pagine sportive dei quotidiani vengono riportati anche gli editoriali di Mimmo Carratelli ("Lobotka indovina il tiro e toglie Conte dai guai") e Salvatore Caiazza: ("A nuttata non passa. E' arrivato il momento di fare mercato").