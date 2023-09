KK - Apprensione per l'infortunio di Rrahmani: le ultime dal Portogallo

C'è un po' di apprensione in casa Napoli. per il problema rimediato da Amir Rrahmani, un altro risentimento muscolare

© foto di www.imagephotoagency.it

C'è un po' di apprensione in casa Napoli. per il problema rimediato da Amir Rrahmani, un altro risentimento muscolare. Ha già subito un problema muscolare in questa prima parte di stagione, quando la squadra rientrerà in Italia - stanotte ha dormito in Portogallo - ci saranno maggiori informazioni sull'entità del problema. A riferirlo è Radio Kiss Kiss Napoli.