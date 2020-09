KK - Fissata amichevole col Pescara: si giocherà l'11 al San Paolo

Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del club azzurro, ha annunciato un prossimo impegno amichevole per la squadra di Rino Gattuso. Il Napoli affronterà il Pescara l'11 settembre allo stadio San Paolo. Sarà probabilmente l'ultimo test prima della trasferta di Parma che vedrà l'esordio in campionato per gli azzurri.