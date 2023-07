KKN - Garcia oggi a Castel Volturno: probabile un summit di mercato con ADL

Oggi Rudi Garcia sarà a Castel Volturno con il suo staff per programmare la nuova stagione.

Oggi Rudi Garcia sarà a Castel Volturno con il suo staff per programmare la nuova stagione. Per il tecnico francese probabile anche un summit di mercato con la società. Mercoledì, invece, ci saranno i primi test medici per i calciatori azzurri. A riferirlo è Radio Kiss Kiss Napoli.