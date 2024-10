KKN - Il Napoli pretende la lingua dai calciatori: nei contratti obbligo di lezioni d'italiano

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi: “Devo fare un complimento al Napoli, è una notizia che vi do in esclusiva. Sono venuto a conoscenza, nei giorni scorsi, tra l’altro per caso fortuito, che il Napoli ha fatto una cosa nuova e questo mi fa piacere. Negli anni scorsi contestavo una cosa a diversi calciatori, che per esempio ad Osimhen che per 4 anni non ha detto una parola in italiano, come mi faceva arrabbiare che lo facesse anche Ronaldo alla Juve e lo fa anche Kvara a Napoli. Devono parlare italiano i calciatori che vengono in Italia.

Il Napoli ha fatto una cosa del tutto nuova, nei contratti è stata inserita una postilla dove viene specificato che viene fatto obbligo, per i nuovi calciatori, di sostenere, a spese della società, almeno tre lezioni settimanali d’italiano. Nel Calcio Napoli si parlerà sempre in italiano, se Conte farà un discorso in sala video lo farà solo e direttamente in italiano. Mi auguro che le altre società prendano spunto dal Napoli e facciano lo stesso