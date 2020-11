KKN - Napoli in aeroporto: partenza per Bologna prevista alle 9:30

Nella giornata di ieri il Napoli non è potuto partire per Bologna a causa di un guasto al charter e ha deciso di spostarla a stamattina. Alle 9:30, con esattezza, come raccontato dal giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli Carlo Alvino: "Il Napoli è in aeroporto, la partenza per Bologna è prevista alle 09:30", scrive su Twitter.

