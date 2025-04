Prima pagina La Gazzetta dello Sport apre con Napoli e Inter: "Tiro allo Scudetto"

Sarà un duello senza esclusione di colpi. Inter e Napoli, alla pari in cima alla classifica del campionato, vivranno uno sprint finale da Scudetto lungo cinque giornate: "Tiro allo Scudetto", titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport. Chi resisterà di più, chi avrà la forza di non cedere, trionferà sull'altro. Inzaghi con la Roma per ripartire, tocca a Arnautovic-Lautaro, mentre Conte stasera sfida il Torino dell'amico Vanoli.