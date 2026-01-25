Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Conte in emergenza! Milinkovic è in dubbio"

"Conte in emergenza". E' questo il titolo de La Gazzetta dello Sport dedicato al Napoli, che oggi sfida la Juventus allo <i>Stadium</i>. Si ferma anche Milinkovic-Savic, che ora è in dubbio. In panchina, però, ci saranno Giovane e Lukaku, pronti a entrare all'occorrenza.

In primo piano, invece, l'intervista a Khephren Thuram, centrocampista bianconero che lancia la sfida al Napoli e al campionato: "Dai Juve, vinco con te".