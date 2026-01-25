Prima pagina
La Gazzetta dello Sport: "Conte in emergenza! Milinkovic è in dubbio"
"Conte in emergenza". E' questo il titolo de La Gazzetta dello Sport dedicato al Napoli, che oggi sfida la Juventus allo <i>Stadium</i>. Si ferma anche Milinkovic-Savic, che ora è in dubbio. In panchina, però, ci saranno Giovane e Lukaku, pronti a entrare all'occorrenza.
In primo piano, invece, l'intervista a Khephren Thuram, centrocampista bianconero che lancia la sfida al Napoli e al campionato: "Dai Juve, vinco con te".
Copertina TuttonapoliMilinkovic-Savic non è al meglio! Proverà a stringere i denti per esserci con la Juve di Antonio Noto
Prossima partita
25 gen 2026 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Juventus
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
