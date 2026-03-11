Valore rose, Napoli 29esimo al mondo! Tra gli azzurri McTominay in cima: la classifica

Nonostante il valore importante, nel contesto della Serie A il Napoli si colloca dietro Inter, Juventus, Milan e Atalanta nella graduatoria delle rose più costose.

Il 537° report del CIES Football Observatory analizza le 100 squadre con il valore di trasferimento complessivo più alto dei giocatori sotto contratto. In testa alla classifica c’è il Chelsea con una rosa valutata 1,732 miliardi di euro distribuiti su 54 calciatori. Alle sue spalle si trovano il Manchester City con 1,608 miliardi e il Real Madrid con 1,541 miliardi per 36 giocatori. Il Chelsea si distingue anche per la distribuzione del valore all’interno della rosa: il giocatore più quotato, il brasiliano Estêvão, rappresenta solo il 7,1% del totale. Una percentuale molto più bassa rispetto, ad esempio, al Barcelona, dove il talento Lamine Yamal pesa per il 25,3% del valore complessivo della squadra, stimato in 1,389 miliardi di euro.

La situazione in Italia e il valore della rosa del Napoli

Tra i club italiani il primato spetta all’FC Internazionale Milano con un valore complessivo di 820 milioni di euro. Nelle altre principali nazioni guidano il Paris Saint-Germain per la Francia, il Bayern Monaco per la Germania, il SL Benfica per il Portogallo, il PSV Eindhoven per i Paesi Bassi, il Club Brugge per il Belgio e il Palmeiras tra i club extraeuropei. Per quanto riguarda il Napoli, la rosa – escludendo i giocatori in prestito – ha un valore stimato di circa 522 milioni di euro, con una media di 12,1 milioni per calciatore. Il più prezioso della squadra è Scott McTominay, valutato circa 54 milioni di euro. Nonostante il valore importante, nel contesto della Serie A il Napoli si colloca dietro Inter, Juventus, Milan e Atalanta nella graduatoria delle rose più costose.

Di seguito la classifica dei club al mondo con il più alto valore di trasferimento aggregato dei giocatori posseduti, con il giocatore più ‘costoso’, la sua percentuale in relazione al valore complessivo dei giocatori posseduti ed il valore medio dei giocatori in rosa:

1. 1'732 €M Chelsea FC (ENG): Estêvão Willian, 123.0 €M, 7%, 32.1 €M

2. 1'608 €M Manchester City (ENG): Erling Haaland, 237.0 €M, 15%, 34.2 €M

3. 1'541 €M Real Madrid (ESP): Kylian Mbappé, 192.4 €M, 13%, 42.8 €M

4. 1'389 €M FC Barcelona (ESP): Lamine Yamal, 351.6 €M, 25%, 37.5 €M

5. 1'348 €M Arsenal FC (ENG): Bukayo Saka, 114.4 €M, 9%, 39.6 €M

6.1'346 €M Paris St-Germain (FRA): Désiré Doué, 130.8 €M, 10%, 35.4 €M

7. 1'046 €M Liverpool FC (ENG): Florian Wirtz, 130.4 €M, 13%, 25.5 €M

8. 1'000 €M Bayern München (GER): Michael Olise, 141.5 €M, 14%, 21.3 €M

9. 897 €M Tottenham Hotspur (ENG): Xavi Simons, 85.4 €M, 10%, 19.1 €M

10. 829 €M Manchester United (ENG): Benjamin Sesko, 87.3 €M, 11%, 17.6 €M

11. 820 €M FC Inter (ITA): Lautaro Martínez, 101.8 €M, 12%, 20.5 €M

12. 789 €M Newcastle United (ENG): Nick Woltemade, 108.7 €M, 14%, 22.5 €M

13. 786 €M Atlético Madrid (ESP): Julián Álvarez, 118.8 €M, 15%, 19.7 €M

14. 780 €M Juventus FC (ITA): Kenan Yildiz, 132.7 €M, 17%, 16.6 €M

15. 778 €M Brighton & Hove (ENG): Diego Gómez, 75.2 €M, 10%, 16.9 €M

16. 757 €M Aston Villa (ENG): Morgan Rogers, 128.9 €M, 17%, 18.0 €M

17. 666 €M AC Milan (ITA): Strahinja Pavlovi?, 54.2 €M, 8%, 17.5 €M

18. 652 €M Bayer Leverkusen (GER): Jarell Quansah, 70.8 €M, 11%, 17.6 €M

19. 645 €M RB Leipzig (GER): Yan Diomandé, 70.7 €M, 11%, 17.0 €M

20. 643 €M Brentford FC (ENG): Igor Thiago, 68.9 €M, 11%, 17.4 €M

21. 625 €M Eintracht Frankfurt (GER): Jonathan Burkardt, 63.0 €M, 10%, 15.2 €M

22. 615 €M Borussia Dortmund (GER): Maximilian Beier, 67.0 €M, 11%, 19.2 €M

23. 605 €M AFC Bournemouth (ENG): Eli Junior Kroupi, 75.5 €M, 13%, 16.4 €M

24. 560 €M Crystal Palace (ENG): Yéremy Pino, 67.7 €M, 12%, 14.0 €M

25. 558 €M Nottingham Forest (ENG): Elliot Anderson, 60.0 €M, 11%, 14.7 €M

26. 555 €M Villarreal CF (ESP): Renato Veiga, 62.6 €M, 11%, 15.4 €M

27.549 €M SL Benfica (POR): Vangelis Pavlidis, 59.9 €M, 11%, 14.4 €M

28. 532 €M Atalanta BC (ITA): Charles De Ketelaere, 44.0 €M, 8%, 12.7 €M

29. 522 €M SSC Napoli (ITA): Scott McTominay, 54.0 €M, 10%, 12.1 €M

30. 513 €M FC Porto (POR): Samu Aghehowa, 79.0 €M, 15%, 15.1 €M