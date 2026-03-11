Tuttonapoli Sostituto Vergara, quante scelte per Conte: un favorito e nome a sorpresa

Antonio Vergara salterà diverse partite dopo l'infortunio rimediato contro il Torino. E ora la domanda sorge spontanea: chi al suo posto sabato contro il Lecce? Tante le scelte per l'allenatore del Napoli. Tante ipotesi. Un favorito su tutti ma anche un nome a sorpresa, ovvero quello di De Bruyne. A sorpresa non per l'aspetto tattico, avendo spesso ricoperto quel ruolo, ma perché è appena rientrato dopo l'infortunio. Infatti al momento il vero indiziato per giocare accanto ad Alisson dietro la punta è Elif Elmas.

Elmas, altro ruolo? Il jolly di Conte

Elmas contro il Torino era partito da centrocampista centrale, poi si è spostato a destra quando è uscito Vergara, quindi è andato a sinistra al posto di Alisson con l'ingresso di KDB. E ora il macedone è pronto a tornare a destra confermandosi ancora una volta jolly prezioso per Conte. Ma oltre a Elif c'è anche Giovane come soluzione alternativa. D'altronde quello è il suo vero ruolo. L'ex Verona, pur non essendo un esterno, gioca proprio in quella posizione e può essere schierato lì contro il Lecce. Dall'inizio o, nel caso, di sicuro a gara in corso. E poi, come detto, c'è l'ipotesi De Bruyne, che però essendo appena rientrato difficilmente potrà partire dall'inizio. Ma in futuro potrà agire lì anche lui. Come nell'ultimo periodo al City.