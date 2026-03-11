Ufficiale Napoli-Lecce, scelto l'arbitro: Abisso, con Nasca al Var

Sarà Rosario Abisso l’arbitro di Napoli–Lecce, gara in programma sabato 14 marzo alle ore 18.00 allo stadio Stadio Diego Armando Maradona e valida per il campionato di Serie A. Il direttore di gara della sezione di Palermo sarà assistito dagli assistenti Imperiale e Ceccon, mentre il quarto uomo sarà Galipò. Al VAR è stato designato Luigi Nasca, con Michael Fabbri nel ruolo di AVAR.

La squadra arbitrale completa

Arbitro: Abisso

Assistenti: Imperiale – Ceccon

IV uomo: Galipò

VAR: Nasca

AVAR: Fabbri