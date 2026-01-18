Prima pagina
La Gazzetta dello Sport: "Il Napoli c'è, ma ne perde altri due"
"Il Napoli c'è, ma ne perde altri due". E' questo il titolo che La Gazzetta dello Sport oggi in edicola dedica al Napoli, vittorioso ieri contro il Sassuolo. All'indomani del ritorno al successo la Rosea pone l'accento soprattutto sugli stop di Rrahmani e Politano, con il viceallenatore Stellini che nel post-partita ha chiesto rinforzi immediati al club.
In primo piano c'è invece il successo dell'Inter, arrivato qualche ora prima contro l'Udinese: "Lautaro canta". Il capitano colpisce su assist di Pio Esposito, aveva firmato il +9 sugli azzurri, tornati poi a -6 con i tre punti conquistati contro il Sassuolo.
